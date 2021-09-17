Был выявлен новый вирус: умирает 70 % зараженных

Новое открытие ученых

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Смертность от вируса Нипах высока, и инфицированные страдают тяжелыми последствиями болезни. Однако на данный момент он распространяется не так, как коронавирус. В сентябре в индийском штате Керала скончался 12-летний мальчик, зараженный вирусом.

На данный момент данных о вирусе немного. Ученые, однако, считают, что 70 процентов людей, зараженные вирусом, умирают. Последствия после болезни также опасны для людей, которым удается выжить. По данным CDC (агентства, входящего в состав Министерства здравоохранения и социальных служб США), это судороги и выраженные изменения личности, которые принимают долговременную форму, пишет УРА-Информ.

Нипах вызывает вирусный энцефалит. Это не новый патоген — он был выявлен в 1997 году после эпидемии в Малайзии (собственно название происходит от одной из местных деревень — Сунгай Нипах).

Нипах может передаваться летучими мышами, свиньями и при контакте с людьми. Для него нет вакцины, и основные симптомы инфекции — лихорадка, припадки и рвота. Симптомы неспецифичны, и их легко спутать с другими заболеваниями, такими как грипп.

Единственная терапия — поддерживающая терапия для контроля осложнений и обеспечения комфорта пациентов.

Ранее мы сообщали, что ВОЗ не одобрила российскую вакцину «Спутник V».