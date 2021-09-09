Крымская платформа: Путин впервые прокомментировал инициативу

Путин заявил, что «Евросоюз продолжает проводить дискриминационную политику в отношении жителей полуострова»
Глава Кремля Владимир Путин впервые за все время лично отреагировал на проведение «Крымской платформы». Он назвал саммит «провокационной затеей». Об этом сказано на сайте президента РФ, передает УРА-Информ.
Путин искренне верит в то, что вопрос Крыма был закрыт еще в 2014 году. Также российский лидер пожаловался на отсутствие прямого диалога между Киевом и оккупированными территориями Донбасса.
«Киевские власти упорно уклоняются от выполнения взятых на себя обязательств, прежде всего — по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса», — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что поездка украинского президента Владимира Зеленского в Америку не дала того результата на который рассчитывал Владимир Путин.