Политика

Крымская платформа: Путин впервые прокомментировал инициативу

Путин заявил, что «Евросоюз продолжает проводить дискриминационную политику в отношении жителей полуострова»

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Глава Кремля Владимир Путин впервые за все время лично отреагировал на проведение «Крымской платформы». Он назвал саммит «провокационной затеей». Об этом сказано на сайте президента РФ, передает УРА-Информ.

Путин искренне верит в то, что вопрос Крыма был закрыт еще в 2014 году. Также российский лидер пожаловался на отсутствие прямого диалога между Киевом и оккупированными территориями Донбасса.

«Киевские власти упорно уклоняются от выполнения взятых на себя обязательств, прежде всего — по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что поездка украинского президента Владимира Зеленского в Америку не дала того результата на который рассчитывал Владимир Путин.

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