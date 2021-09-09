Происшествия

Обстрел позиций ВСУ: ранены двое украинских бойцов

Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения ООС.

Время чтения: 36 Секунд

Вчера вечером, восьмого сентября, пророссийские боевики «ДНР» открыли огонь по позициям ВСУ на временно оккупированном Донбассе. В результате обстрела ранения получили двое украинских военнослужащих. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитников — средней тяжести», — сказано в сообщении.

Как отметили в ведомстве, незаконные вооруженные формирования на оккупированных территориях Донбасса обстреляли поздразделения оперативно-тактической группировки «Восток». В данный момент украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения ООС.

Ранее сообщалось, что в связи с гибелью горняков в результате обрыва каната транспортной клети на шахте «Красный партизан» на территории «ЛНР» объявлен траур. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , ,

Последние статьи

Землетрясение в Украине: в ГСЧС рассказали подробности

Подземный толчок был магнитудой 2,5

На Донбассе ограничено движение поездов: всему виной обстрелы НВФ

Из-за обстрелов в Донецкой области Укрзализныця ограничила движение пригородных поездов в направлении Константиновка — Донецк

В «ЛНР» объявлен траур: что случилось в «республике»

В „Республике“ будут приспущены „государственные флаги“

Жители ОРДЛО сообщили о смертельном лечении в «республике»

Тут многие сталкиваются с тем что человек цветет и пахнет, узнает о болезни, год на химии и умирает

На сахарном заводе под Киевом прогремел взрыв: есть пострадавшие

Авария произошла из-за неисправности одного из котлов

В «ЛНР» всплыла серьезная проблема: СМИ раскрыли, какой коллапс ждет людей

Этот вопрос нужно решать уже сегодня, иначе будет большая проблема в ближайшем будущем.
Об этой информации сообщили сепаратискиеСМИ , передает «УРА Информ».

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap