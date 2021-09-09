Обстрел позиций ВСУ: ранены двое украинских бойцов

Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения ООС.

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Вчера вечером, восьмого сентября, пророссийские боевики «ДНР» открыли огонь по позициям ВСУ на временно оккупированном Донбассе. В результате обстрела ранения получили двое украинских военнослужащих. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



«В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитников — средней тяжести», — сказано в сообщении.

Как отметили в ведомстве, незаконные вооруженные формирования на оккупированных территориях Донбасса обстреляли поздразделения оперативно-тактической группировки «Восток». В данный момент украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения ООС.

Ранее сообщалось, что в связи с гибелью горняков в результате обрыва каната транспортной клети на шахте «Красный партизан» на территории «ЛНР» объявлен траур.