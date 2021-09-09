Общество

Украине нужно готовиться к обострениям на Донбассе: Гармаш о том, что так разозлило Путина

Поездка украинского президента Владимира Зеленского в Америку не дала того результата на который рассчитывал Владимир Путин.

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Об этой информации сообщило 24tv.UA, передает «Ura-inform».

Как сообщил представитель Донбасса в украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш в эфире одного из телеканала:

«Российский президент надеялся, что США будут оказывать давление на нашу страну, чтобы выполнялись Минские договорённости на его условиях. И он этого не получил. Поэтому, Кремль это раздражает. На этом фоне, на Донбассе и в дальнейшем предполагается эскалация».

Так же Путин негодует  из-за постоянных проблем, возникающих с запуском «Северного потока-2», из-за судовых  разбирательств  в Нидерландах по делу авиакатастрофы МН17, сказал Гармаш.

По прогнозам, представителя ТГК, Россия будет только усиливать военный натиск и вести свою политику, несмотря ни на что. Дальше только будет усугубляться конфликт.Так РФ будет показывать свою непривлечённость в минский процесс.

Чтобы остановить Путина нужно действовать сообща вместе с нашими зарубежными партнёрами.

Напомним, ранее сообщалось, Бородай озвучил, когда на Донбассе ожидать новую войну: названа дата

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