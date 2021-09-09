На Донбассе ограничено движение поездов: всему виной обстрелы НВФ

Из-за обстрелов в Донецкой области Укрзализныця ограничила движение пригородных поездов в направлении Константиновка — Донецк

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Из-за обстрелов на оккупированных территориях Украины в Донецкой области компания «Укрзализныця» ограничила движение пригородных поездов в направлении Константиновка — Донецк. Об этом сообщил пресс-центр компании, передает УРА-Информ.

«Сегодня, 9 сентября, около 8:00, в районе станции Скотоватая Донецкой железной дороги начался обстрел из тяжелого вида вооружения с неподконтрольной Украины территории. Снаряды падают на расстоянии 2 км от станции. Сейчас повреждений инфраструктуры нет. Для безопасности работников станции и пассажиров оперативно эвакуировано в укрытие. К стабилизации ситуации движение пригородных поездов № 6011/6072 Лиман — Скотоватая — Лозова и № 6003/6004 Изюм — Скотоватая — Святогорск ограничено до станции Фенольная. Призываем пассажиров внимательно слушать объявления на станциях и следить за обновлением информации», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось. что вчера вечером, восьмого сентября, пророссийские боевики «ДНР» открыли огонь по позициям ВСУ на временно оккупированном Донбассе. В результате обстрела ранения получили двое украинских военнослужащих.