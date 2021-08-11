Зеленскому плевать на Украину, он может начать войнушку — эксперт

Михаил Погребинский поделился своим мнением
Ситуация в Украине продолжит ухудшаться. В этом уверен политический эксперт Михаил Погребинский.
Он считает, что действующий глава государства будет делать все, чтобы удержаться и на второй срок. В тоже время он не разделяет мнения других политологов о том, что сейчас идет закат правления Зеленского. В тоже время он считает, что проблемы будут только усугубляться в Украине. Он в этом не сомневается, пишет УРА-Информ со ссылкой на НБН.
Эксперт предполагает, что будет ухудшаться ситуация с экономическими показателями, а недовольство властью только будет нарастать в обществе.
«Самая большая опасность заключается в том, что Зеленский может распорядиться о начале «войнушки». Ведь ему плевать на Украину, а это, тем не менее, либо отвлечёт людей, либо даже сможет как-то спасти его рейтинг, поскольку в государстве есть радикальное меньшинство, выступающее за силовой сценарий», — заключил политолог.
Ранее мы сообщали, что Зеленский может предложить США открыть в Украине американскую военную базу.