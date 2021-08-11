Зеленскому плевать на Украину, он может начать войнушку — эксперт

Михаил Погребинский поделился своим мнением

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Ситуация в Украине продолжит ухудшаться. В этом уверен политический эксперт Михаил Погребинский.

Он считает, что действующий глава государства будет делать все, чтобы удержаться и на второй срок. В тоже время он не разделяет мнения других политологов о том, что сейчас идет закат правления Зеленского. В тоже время он считает, что проблемы будут только усугубляться в Украине. Он в этом не сомневается, пишет УРА-Информ со ссылкой на НБН.

Эксперт предполагает, что будет ухудшаться ситуация с экономическими показателями, а недовольство властью только будет нарастать в обществе.

«Самая большая опасность заключается в том, что Зеленский может распорядиться о начале «войнушки». Ведь ему плевать на Украину, а это, тем не менее, либо отвлечёт людей, либо даже сможет как-то спасти его рейтинг, поскольку в государстве есть радикальное меньшинство, выступающее за силовой сценарий», — заключил политолог.

Ранее мы сообщали, что Зеленский может предложить США открыть в Украине американскую военную базу.