Зеленский может предложить США открыть в Украине американскую военную базу

Публично этот кейс могут не обсуждать

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На встрече президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне в конце августа будут затронуты несколько важных вопросов.

Украинский и американский президент могут обсудить отрытые в Украине американской военной базы. Такой вариант должна предложить украинская сторона, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Женщина с Косой.

«В кулуарах пошли слухи, что на встрече Зеленского и Байдена будут обсуждать вопрос об открытии в Украине американской военной базы под эгидой НАТО. Это хочет предложить Зеленский», — пишет паблик.

В тоже время источник добавляет, что публично о такой инициативе украинской стороны могут не сообщить, ведь понятно, как на это отреагирует Российская Федерация.

Также источник не сообщает, как на такую инициативу отреагирует американская сторона и пойдет ли она на такой шаг.

Ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский заявил, что после прекращения военных действий на оккупированном Донбассе и вывода войск РФ у ВСУ стоит сложная задача дойти до украинской границы.