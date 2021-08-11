Лукашенко немного с катушек слетел — Гордон

Украинский журналист ответил «президенту» Беларуси

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В своем недавнем выступлении перед журналистами так называемый «президент» Беларуси Александр Лукашенко вспомнил о журналисте Дмитриеве Гордоне, назвав того мерзавцем.

Украинский журналист ответил на такие высказывания в свой адрес. В первую очередь Гордон заявил, что любит тех людей, которые говорят о нем, даже в негативном плане. Он заявил, что ему в первую очередь жаль жителей Беларуси, но не жаль самого Лукашенко, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Когда Лукашенко в присутствии такого количества журналистов на весь мир уделяет мне столько внимания – значит, я нормальный пацан, жизнь, можно сказать, удалась. Полемизировать с Лукашенко нет никакого смысла. Мне кажется, он немного с катушек слетел, судя по его ответам. Он же там такое наговорил… что он подписывал Будапештский меморандум – это вообще полный вперед, кукуха улетела», — сказал Гордон.

Украинский журналист предполагает, что Лукашенко ждет печальный конец, так как видит, что тот загнан в угол.

Ранее мы сообщали, что Лукашенко шантажирует Украину военными базами России.