Политика

Лукашенко немного с катушек слетел — Гордон

Украинский журналист ответил «президенту» Беларуси

Время чтения: 46 Секунд

В своем недавнем выступлении перед журналистами так называемый «президент» Беларуси Александр Лукашенко вспомнил о журналисте Дмитриеве Гордоне, назвав того мерзавцем.

Украинский журналист ответил на такие высказывания в свой адрес. В первую очередь Гордон заявил, что любит тех людей, которые говорят о нем, даже в негативном плане. Он заявил, что ему в первую очередь жаль жителей Беларуси, но не жаль самого Лукашенко, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Когда Лукашенко в присутствии такого количества журналистов на весь мир уделяет мне столько внимания – значит, я нормальный пацан, жизнь, можно сказать, удалась. Полемизировать с Лукашенко нет никакого смысла. Мне кажется, он немного с катушек слетел, судя по его ответам. Он же там такое наговорил… что он подписывал Будапештский меморандум – это вообще полный вперед, кукуха улетела», — сказал Гордон.

Украинский журналист предполагает, что Лукашенко ждет печальный конец, так как видит, что тот загнан в угол.

Ранее мы сообщали, что Лукашенко шантажирует Украину военными базами России.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Последние статьи

Зеленскому плевать на Украину, он может начать войнушку — эксперт

Михаил Погребинский поделился своим мнением

Стало известно, где Украина хочет разместить американские базы

Одна на Востоке и одна возле Крыма

Лукашенко шантажирует Украину военными базами России — эксперт

Дмитрий Снегирев о словах Лукашенко

Латвия объявляет чрезвычайное положение на границе с Беларусью

Блокада будет действовать три месяца, до 10 ноября.

«Сядь в вертолет и лети в Донецк»: Лукашенко пригрозил Зеленскому

Зеленский, как глава государства, должен решать вопросы

Лукашенко объяснил, когда признает Крым

В вопросе Крыма у него «развязаны руки»

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap