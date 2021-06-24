Политика

Все увидели, насколько Путин был никакой после встречи с Байденом — эксперт

Владимир Огрызко о встрече президентов

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Самые важные моменты встречи президента России Владимира Путина с главой Белого дома Джо Байденом остались за кулисами. Такое заявление сделал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Многие эксперты отмечают, что то, что сказали на своих пресс-конференциях оба президенты после встречи ничего не значит, а реальность картины станет известна уже через несколько месяцев. Огрызко считает, что российский президент вышел к журналистам никакой. Он предполагает, что Байден мог поставить ультиматум Путину, пишет УРА-Информ со ссылкой на Еспресо.

«Мы все увидели, насколько он был никакой, в прямом смысле этого слова, после окончания этого разговора. И это неуверенное поведение, которое для него несвойственно… Язык тела показывал, что он был смущенный. А за этим стоят очень интересные вещи. Мне кажется, Путину было передано пару листочков с очень четкими требованиями, чего не стоит делать, чтобы это не имело для РФ очень трагических последствий», — сказал дипломат.

Ранее Путин заявил, что они с Байденом «поняли друг друга».

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