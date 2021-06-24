Фьюри и Уайлдер о шансах Усика в поединке с Джошуа: кто угодно может быть опасен

Известные боксеры о шансах украинца

Время чтения: 46 Секунд

В конце сентября Александру Усика (18-0, 13 KO) предстоит больше испытание в супертяжелой весовой категории — бой с чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 21 KO). AJ закрепил в контракте пункт о бое-реванше в случае возможного поражения, но утверждает, что украинец не представляет для него угрозы. Мнение соотечественника разделяет Тайсон Фьюри.

— На мой взгляд, Усик проиграл Дереку Чисоре, а Дерек спустя 10 лет после расцвета. Не нужно бояться! Усик — тяжеловес, которого Уайлдер нокаутировал бы в первом раунде, — сказал Фьюри Sky Sports, пишет УРА-Информ.

Деонтей Уайлдер придерживается другого мнения.

«Кто угодно может быть опасен, пока не будет доказано обратное. Каждый бой — это риск, потому что никогда не знаешь, какой день будет у твоего соперника, — прокомментировал потенциал Усика в королевскм дивизионе «Бронзовый бомбардировщик», а его тренер Малик Скотт добавил: «Усик представляет угрозу не только для Джошуа, но и для всех».

Ранее мы сообщали, что бой Джошуа — Усик может состояться 25 сентября.