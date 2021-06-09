«От лица всех жителей Донбасса»: «глава ДНР» обратился к Путину

Донбасс имеет возможность жить и развиваться

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«Глава ЛНР» Леонид Пасечник выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину «от лица всех жителей Донбасса» за «поддержку и оказанную помощь». Об этом сообщают подконтрольные ОРДЛО, передает УРА-Информ.

«Хочу выразить слова огромной благодарности Президенту России Владимиру Владимировичу Путину за поддержку и оказанную помощь, благодаря которым Донбасс имеет возможность жить и развиваться. Россия — единственная страна, которую некоторые западные политики ошибочно или по злому умыслу называют „страной-агрессором“, протянула нам братскую руку помощи», — отмечает он.

Ранее сообщалось, что так называемый «главарь» «ДНР» Денис Пушилин в очередной раз поднял тему международного сообщения «республики». Он заявил, что вот-вот стартуют поезда на полуостров Крым.