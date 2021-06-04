Политика

Зеленский будит министров по утрам: президент рассказал как

Зеленский ранним утром связывается с представителями Кабмина

Время чтения: 32 Секунд

Шестой глава Украины Владимир Зеленский рассказал, что ранним утром связывается с представителями Кабмина и «будит их». Об этом он рассказал во время заседания Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей, передает УРА-Информ.

«Я где-то в 5.30 или в 6 утра каждый день читаю различную информацию, важную и не очень. И после этого разговариваю с премьером, с министрами, понемногу они уже привыкают, что мы слишком рано начинаем разговаривать, начинаем работать. Иногда я даю свои сигналы ранее их iPhone», — рассказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский получил вторую дозу вакцины от коронавирусной инфекции. На этот раз обошлось без фотографий и видео.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Украинские бизнесмены отреагировали на новый законопроект Зеленского

Ахметов олигархом себя не считает, Коломойский уже привык

Путин не пойдет на такой шаг в отношении Украины — эксперт

Станислав Белковский о главе Кремля

Есть ряд проблем, о которых Байден обязательно скажет Путину — Кравчук

Экс-президент о встрече лидеров США и России

«Единая Россия» продолжает агитацию в «ДНР»

Запланировано очередное мероприятие

Зеленский получил вторую дозу вакцины от COVID-19

Все прошло без камер

Это удар по Порошенко – эксперт отметил важный момент

Вадим Карасев о процессе Стерненко

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap