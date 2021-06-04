Зеленский будит министров по утрам: президент рассказал как

Зеленский ранним утром связывается с представителями Кабмина

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Шестой глава Украины Владимир Зеленский рассказал, что ранним утром связывается с представителями Кабмина и «будит их». Об этом он рассказал во время заседания Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей, передает УРА-Информ.

«Я где-то в 5.30 или в 6 утра каждый день читаю различную информацию, важную и не очень. И после этого разговариваю с премьером, с министрами, понемногу они уже привыкают, что мы слишком рано начинаем разговаривать, начинаем работать. Иногда я даю свои сигналы ранее их iPhone», — рассказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский получил вторую дозу вакцины от коронавирусной инфекции. На этот раз обошлось без фотографий и видео.