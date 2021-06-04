Общество

Пандемия COVID-19: смертность продолжает снижаться

В Украине были госпитализированы 963 человека

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За вчерашние сутки в Украине подтверждено 2 266 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает УРА-Информ.

Среди новых заразившихся, как отметили в ведомстве, 82 ребенка и 20 медработников.

Стоит отметить, что в Украине были госпитализированы 963 человека, скончались — 95 людей, а выздоровели 8 291 граждан.

При этом, за все время пандемии в Украине заболели — 2 211 683 человека, выздоровели — 2 080 382 человека, а скончались 51 054 людей.

Известно, что наибольшее количество новых подтвержденных случаев зафиксировано в г. Киев (566), Запорожской (230), Днепропетровской (156), Киевской (145) и Ровенской (105) областях.

Ранее сообщалось, что арезидент Джо Байден объявил в четверг, что США пожертвуют 75% неиспользованных вакцин COVID-19 для поддерживаемой ООН глобальной программы обмена вакцинами COVAX. К концу июня они планируют предоставить другим странам 80 миллионов доз, большинство из которых через COVAX.

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