Политика

Зеленский получил вторую дозу вакцины от COVID-19

Все прошло без камер

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Президент Украины Владимир Зеленский получил вторую дозу вакцины от коронавирусной инфекции. На этот раз обошлось без фотографий и видео.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что Украина, как и другие страны, очень жестко контролируют вакцинацию граждан от коронавируса, и даже президент не мог быть исключением из правил. Он отметил, что есть четко определенный график — «через сколько дней после первой дозы вакцины человек может получить вторую дозу», пишет УРА-Информ со ссылкой на канал 24.

«В случае с Владимиром Александровичем этот график был соблюден так же, как с любым другим гражданином», — отметил Подоляк.

Он также рассказал, что вторая вакцинация состоялась в амбулатории на территории Офиса президента. Он также отметил, что отдельных сообщений в СМИ по этому поводу не было, потому что это «абсолютно прогнозируемая и строго формализованная вещь».

Ранее мы сообщали, что Зеленский ждет провала переговоров между Путиным и Байденом.

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