Политика

Эрдоган и Путин провели тайные переговоры: они касались Украины

Переговоры состоялись вчера

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Вчера, пятого мая, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры. В официально отчете не сообщалось о том, что стороны обсуждали украинский вопрос.

В тоже время источник в Кремле сообщает, что президент России и президент Турции обсудили украинский кейс, ситуацию вокруг Крыма и Донбасса, но в публичном пресс-релизе принято было это не озвучивать. Это было сделано по просьбе турецкой стороны, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«Эрдогану необходимо вернуть российского туриста и перед будущим избирательным годом в Турции, заручится поддержкой России, чтобы Кремль ещё что-то не запретил», — пишет паблик.

После этого разговора приезд лично Эрдогана в Киев 23-24 августа на День независимости Украины и посещение Крымской платформы, сейчас находится под большим вопросом.

Источник указывает, что Эрдоган обещал Путину не приезжать на Крымскую платформу, но взамен Кремль должен восстановить турпоток.

Ранее мы сообщали, что Турция поддержала Украину в ПАСЕ.

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