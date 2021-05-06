В Украине резкий скачок смертей от ковида: данные за 6 мая

Более 350 смертей за сутки

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После Пасхи и майских праздников первый рабочий день, шестого мая, принес Украине прыжок по всем показателям коронавирусной инфекции.

Так за предыдущие сутки в стране было зафиксировано 6038 новых случаев COVID-19. Среди новых больных — 271 ребенок и 113 медработников. За сутки госпитализировали 1849 человек. Болезнь сумело победить за последние 24 часа 14 351 пациент. В тоже время увеличилось количество смертей – 374, сутками ранее было чуть более 150, пишет УРА-Информ.

Министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в одной из социальных сетей отметил, что в Украине в общей сложности с начала пандемии зафиксировали 2 097 024 случаев коронавируса, из них 1 711 709 человек уже выздоровели, в тоже время 45 451 человек умер от осложнений.

«Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (622), Донецкой (599), Харьковской (544), Днепропетровской (543) и Ровенской (403) областях. Лаборатории совершили 72 373 тесты на коронавирус: методом ПЦР — 36945, методом ИФА — 12 460. Также сделали 22 968 экспресс-тестов на антиген к вирусу. За все время в Украине провели более 9 500 000 ПЦР-тестирования», — написал министр.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО местных жителей вакцинируют непроверенной российской вакциной ЭпиВак.