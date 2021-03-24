Политика

Уверенно в Европу: Зеленский подписал закон про оформление биометрических украинских виз

Закон вступает в силу со дня, следующего после дня публикации

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Шестой глава украинского государства Владимир Зеленский подписал закон об оформлении иностранцами биометрических украинских виз. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

«Документ имеет целью усовершенствования визовых процедур и внедрение оформления иностранцам и лицам без гражданства биометрических украинских виз. В частности, согласно закону, иностранцы и лица без гражданства обязаны представлять в установленном Кабинетом министров порядке свои биометрические данные во время оформления визы, если иное не предусмотрено законодательством. Непредставление иностранцем своих биометрических данных определяется как дополнительное основание для отказа ему в предоставлении украинской визы », — отмечается в сообщении.

Стоит отметить, что Верховная Рада Украины приняла соответствующий закон еще четвертого марта 2021 года. Данный закон вступает в силу со дня, следующего после дня публикации. Отмечается, что он вводиться в действие через шесть месяцев после его вступления в законную силу.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки сегодня, во вторник, 23 марта, провели важные переговоры. Они касались вопросов космической безопасности.

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