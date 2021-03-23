Политика

США и РФ сели за стол переговоров: что обсуждали

Переговоры велись в режиме видеоконференции

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Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки сегодня, во вторник, 23 марта, провели важные переговоры. Они касались вопросов космической безопасности. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на сообщение МИД РФ.

Стоит отметить, что переговоры двух государств велись в режиме видеоконференции.

«Состоялся обмен мнениями по широкому спектру проблем, касающихся обеспечения безопасности космической деятельности. Выражена заинтересованность в продолжении диалога по данной проблематике», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что инновационный проект изобретателя Илона Маска Starlink, все еще находится в стадии тестирования, однако, он уже может работать на высокой скорости, издержки также стали значительно меньше. 

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