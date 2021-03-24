В ОРДО анонсировали рост цен: подорожает все

Подорожают не только продукты, но и услуги

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Жителям ОРДО стоит готовиться к повышению цен на продукты и услуги. Такую информацию распространил местный блогер Александр Болотин на своей странице в социальной сети.

По его информации, машины с товарами, которые ждут на таможне, уже стоят с новыми ценами. Как только они попадут в «республику» местные увидят подорожание, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Сейчас подорожает все… Несколько недель назад комплексно подорожали окна примерно на 10−15%. Здесь тоже объясню. Обычно целое конкретное окно никогда не дорожало. Дорожало что-то одно. Естественно подорожает и работа по строительным услугам. Дорожает сахар, еда. В общем — „весело», — пишет блогер.

Местные жители в комментариях под публикацией отмечают, что в сравнении с уровнем доходами и ценами они давно «перещеголяли» россиян. Польз

«В Крыму аналогичная хр*нь, чисто российская фишка помноженная на „ситуацию“ в наших необычных регионах», — написала одна из участник дискуссии.

Ранее мы сообщали, что в «ДНР» подорожает проезд в общественном транспорте, мы писали сколько придется платить местным жителям.