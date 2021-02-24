Google Maps получил темный режим

На первый взгляд все выглядит очень хорошо

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Некоторое время назад было объявлено, что популярное картографическое приложение получит долгожданный темный режим. Как оказалось, эта функция предназначена только для устройств Android.

Синий свет, излучаемый экранами наших смартфонов, не способствует сну, поэтому многие компании вводят функцию «ночного режима» в свое программное обеспечение. Одним из них является бренд Google, который уже год назад запустил темный режим в своем приложении Google Maps для избранных пользователей. Оказывается, это решение получат все, пишет УРА-Информ.

На первый взгляд все выглядит очень хорошо, а темный режим четко отличает улицы от зданий. Благодаря этому он сохраняет необходимую разборчивость и, прежде всего, выглядит прозрачным.

Темные цвета применяются не только к карте навигации, но и ко всему доступному интерфейсу. Все яркие акцентные цвета заменены на более приглушенные пастельные. В настройки добавлен переключатель, который позволяет вам использовать Карты в темном режиме постоянно или никогда — в зависимости от наших предпочтений.

Google сообщает, что темная тема в настоящее время развертывается и в ближайшие недели появится у пользователей по всему миру.

Ранее мы сообщали, что Google Chrome тестирует новую функцию.