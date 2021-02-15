Зеленский опережает ближайшего конкурента всего на пару процентов: опубликован новый рейтинг

Главу государства поддерживает чуть больше 22 процентов

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Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского в очередной раз упал. Согласно последнему исследованию Киевского международного института социологии, который проходил пятого-седьмого февраля, действующего главу государства поддерживает 22,7% среди тех, кто определился с выбором.

При этом среди всех респондентов Зеленский имеет поддержку 16,2%. Несмотря на такие результаты, глава государства продолжает лидировать в рейтинге, пишет УРА-Информ со ссылкой на результаты опроса.

Второе место в президентском рейтинге занимает пятый президент Украины, лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко. Его поддерживают 18,3% среди тех, кто определился. То есть Зеленский опережает своего главного конкурента на предыдущих выборах на 4,5 процента.

Третью строчку занимает лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, ее поддерживает 14,5%. Пророссийского политика Юрия Бойко поддерживает 11,4%, среди тех, кто определился. На пятом месте лидер партии «Сила и честь» Игорь Смешко (8,2%). Кум Владимира Путина Викто рМедведчук имеет поддержку 5,1%.

Ранее мы сообщали о президентском рейтинге в конце 2020 года.