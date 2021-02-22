Политика

Польша снова встала на сторону Украины: что произошло

Анджей Дуда о ситуации на Донбассе и в Крыму

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В Совете ООН по правам человека президент Польши Анджей Дуда поделился своим мнением по поводу ситуации в Украине.

Польша была избрана в Совет по правам человека Организации Объединенных Наций на срок 2020-2022 годов в октябре 2019 года. Анджей Дуда принял участие в дебатах этого органа в понедельник, пишет УРА-Информ со ссылкой на польские СМИ.

Польский президент подчеркнул, что как лидер страны, расположенной в Центральной Европе, он хотел привлечь внимание к ситуации в странах, граничащих с Польшей.

Президент Республики Польша оценил, что международное сообщество «должно и впредь уделять пристальное внимание ужасной ситуации с правами человека на украинских территориях, находящихся под контролем российских оккупационных сил или поддерживаемых Россией сепаратистов».

— Польша четко подтверждает свою поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины в ее международно признанных границах, — сказал Дуда.

Ранее мы сообщали, что Польша выписала штраф Газпрому на $7,6 млрд из-за «Северного потока-2».

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