Политика

«Хочешь мира — готовься к войне»: в Кремле готовы разорвать отношения с ЕС

Россия одновременно объявила о высылке трех дипломатов из Польши, Германии и Швеции

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Министр иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавров заявил, что в Кремле готовы к разрыву любых отношений с Европейским Союзом. Он сказал это в интервью на YouTube-канале «Соловьев Live», передает УРА-Информ.

«В случае, если еще раз увидим (как уже почувствовали неоднократно), что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в наиболее чувствительных сферах. Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира — готовься к войне», — заявил глава МИД России.

Стоит отметить, что в ЕС работают над предложениями санкций против РФ в связи с арестом отравленного ранее оппозиционера Алексея Навального.

При этом, главный дипломат Евросоюза Жозеп Борреллем заявил, что следующие шаги ЕС могут включать санкции, также будут выдвинуты конкретные предложения.

Стоит отметить, что Российская Федерация одновременно объявила о высылке сразу троих дипломатов из Польши, Германии и Швеции. в Кремле это аргументировали якобы их участием в протестах против заключения Навального. Важно добавить, что страны ЕС ответили взаимностью.

Ранее сообщалось, что действующий глава Белого дома Джо Байден назвал условие для применения США военной силы на международной арене. 

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