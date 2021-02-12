Новые штрафы для водителей в Украине: что задумали в МВД

Можно даже попасть под арест за вождение в нетрезвом виде

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Несмотря на увеличение штрафов за вождение в нетрезвом виде в Украине все еще фиксируется много подобных случаев. В МВД уже подготовили законопроект о том, чтобы увеличить наказание за такие действия.

Заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко рассказал, что прошлом году 129 340 раз украинские водители садились за руль пьяные. При этом из этих 129 340 человек еще 9 456, это люди, которые сели за руль в нетрезвом состоянии повторно. И после того, как их поймали, еще 7 904 человека сели за руль в нетрезвом состоянии в третий раз, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

Он добавил, что подготовлен законопроект под номером 2695.

«Дело в том, что сейчас довольно большой штраф 10 200 грн, повторно – 20 400 грн. Но это не останавливает негодяев, они снова и снова садятся за руль в нетрезвом состоянии. Мы предложили в законопроекте, чтобы за повторность был административный арест, судья сможет взять такого человека и сказать: нет, друг, ты не будешь ездить пьяным, если ты второй, третий раз садишься, у тебя будет возможность сесть на 10 суток и подумать», — сказал Геращенко.

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