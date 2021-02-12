Применение военной силы США на международной арене: Байден назвал условие

В случае необходимости США без колебаний прибегнет к силе

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Действующий глава Белого дома Джо Байден назвал условие для применения США военной силы на международной арене. Об этом он заявил во время своего выступления в Пентагоне, передает УРА-Информ.

Байден считает, что свою военную мощь США должны применять только в качестве крайней меры. Это значить, что американцы не будут наступать первыми. Центральной и неотъемлемой миссией Министерства обороны США, по словам главы Белого дома, является сдерживание агрессии со стороны врагов, а также ведение боевых действий лишь в том случае, если это необходимо для безопасности населения Америки.

При этом, Байден убежден, что в случае необходимости без колебаний прибегнет к силе для того, чтоб защитить интересы американских граждан и союзников США.

Ранее стало известно, что Джо Байден провел переговоры с лидером Китая с Си Цзиньпином. Это был первый контракт политиков с момента победы Байдена на президентских выборах в США в ноябре и вступления в должность в прошлом месяце.