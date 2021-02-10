Зеленский на меня обиделся, я сказал ему, что думаю — Гордон

Все из-за слов журналиста о российских агентах

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Президент Украины Владимир Зеленский обиделся на известного журналиста Дмитрия Гордона. Об этом рассказал сам журналист в интервью канадскому телевиденью.

Ранее Гордон в одном из последних выпусков программы «Свобода слова Савика Шустера» заявил, что главу государства окружают предатели и российские агенты. Эти слова не понравились Владимиру Зеленскому и он обиделся на журналиста, пишет УРА-Информ со ссылкой на канал Гордона.

«Эти люди толкают вас и всю Украину в объятия России. Эти люди подведут под монастырь вас и нашу страну, если вы от них не избавитесь», — сказал тогда украинский журналист.

Гордон добавил, что всегда говорит правду, когда видит угрозу.

«Президент на меня обиделся… Я сказал, что думаю. Когда вижу угрозу, я об этом говорю», — сказал журналист.

Ранее Гордон заявлял, что уход Зеленского с должности президента Украины может оказаться фатальным для Украины.