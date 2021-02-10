Общество

В ближайшее время нас ждет серьезное обострение на Донбассе — эксперт

Путин ответит за атаку на Медведчука

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Последние события в Украине приведут к тому, что на Донбассе будет серьезное обострение. Такое мнение выразил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

Он отметил, что президент Российской Федерации Владимир Путин точно ответит Украине за закрытие пророссийских каналов  «112 Украина», «NewsOne» и «ZIK». Тука считает, что лидер Кремля отреагирует тем, что сорвет и так шаткое перемирие на Донбассе, пишет УРА-Информ со ссылкой на Телеграф.

«Мы наблюдаем обострение на фронте. И оно не вчера началось… Оно идет уже больше недели. Обстрелов больше, применяют тяжелое вооружение. Как только ввели санкции против каналов Медведчука я спросил — готовы ли мы к обострению войны на Донбассе?» – заявил Тука.

Эксперт добавил, что Мудведчук является весьма близким другом Путина, поэтому атаки на своего человека он воспримет атакой на себя и точно ответит.

«А исходя из этого, в ближайшее время нас ждет серьезное обострение на Донбассе», — заявил Тука.

Ранее Тука заявлял, что Москва готовит собственный сценарий по Донбассу.

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