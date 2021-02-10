Политика

Шмыгаль хочет лишить Кабмин полномочий: что известно

Текста законопроекта на сайте пока что нет

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль хочет инициировать изменения в законодательство государства относительно лишения Кабмина несвойственных полномочий. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на проект закона №5052, который ранее был зарегистрирован на сайте ВР

Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно лишения Кабинета министров несвойственных полномочий был зарегистрирован в Верховной Раде Украины вчера, девятого февраля.

В данный момент проект закона уже был передан на рассмотрение руководства.

При этом, текста законопроекта на сайте пока что нет.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский потерял статус политика, которому больше всего доверяют украинцы. Это стало известно по итогам последнего социологического исследования Центра Разумкова.

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