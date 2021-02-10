Политика

Порошенко готов возглавить правительство при Зеленском, но есть условие, — Турчинов

«ЕС» теоретически могла бы согласиться на коалицию со «Слугой народа» при определенных условиях

Время чтения: 1 Мин. , 1 Секунд

Лидер «Европейской солидарности» и бывший президент Украины Петр Порошенко мог бы стать во главе украинского правительства, если бы оно было компетентным, а также полностью сформированным после досрочных парламентских выборов. Об этом заявил экс-секретарь СНБО, глава штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов в интервью BBC News Украина, передает УРА-Информ.

«Я считаю, что он достаточно подготовлен для этого… Далее будем исправлять то, что они сделали. Я хочу, чтобы не было повторения 2014 года, когда система уже была полностью неуправляемой, страна была на грани катастрофы, была полноценная война. Именно поэтому я надеюсь, что хватит если не ума, то хотя бы инстинкта самосохранения, чтобы пойти на досрочные выборы и отдать то бремя, которое они не могут тянуть» — отметил политик.

Также он предположил, что в теории «ЕС» могли бы согласиться на коалицию с фракцией «Слуга народа» при определенных условиях.

«Когда вдруг они прозреют и захотят работать на свою страну, обратятся за помощью, чтобы остановить этот хаос, то, безусловно, те специалисты, которые есть, в частности, в „Европейской солидарности“, с удовольствием помогут стабилизировать ситуацию и вывести страну из этих бесконечных кризисов» — добавил Турчинов.

Ранее сообщалось, что бывший президент Украины Петро Порошенко больше не является другом нового главы Белого дома Джо Байдена. Такое мнение выразил украинский политолог Михаил Погребинский.

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