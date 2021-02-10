Политика

Он обошел Зеленского: стало известно, кому из политиков больше всего доверяют украинцы

Теперь лидер Дмитрий Разумков

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Президент Украины Владимир Зеленский потерял статус политика, которому больше всего доверяют украинцы. Это стало известно по итогам последнего социологического исследования Центра Разумкова.

На данный момент главе государства доверяет только 25,6% опрошенных. Это самый низкий результат за то время, как Зеленский занимает должность президента Украины, пишет УРА-Информ со ссылкой на результаты опроса.

В тоже время появился новый лидер. На первой строчке оказался спикер Верховной рады Дмитрий Разумков. Спикеру парламента доверяют 32% респондентов. Таким образом, именно глава парламенте является тем политиком, которому больше всех доверяют украинцы.

В тоже время стоит отметить, что Зеленскому не доверят 65,5 процентов граждан, а спикеру парламента – 53 процента.

Третье место в рейтинге доверия занимает 22 процента опрошенных. В тоже время ему не доверяет 70 процентов украинцев. Хуже ситуация у пятого президента Украины Петра Порошенко. Ему не доверяет 75,5 процента украинцы. При этом рейтинг доверия составляет – 19,5 процента.

Ранее Зеленский дал обещание украинцам, что в ближайшее время снимут карантинные ограничения.

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