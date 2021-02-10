Он обошел Зеленского: стало известно, кому из политиков больше всего доверяют украинцы

Теперь лидер Дмитрий Разумков

Время чтения: 47 Секунд

Президент Украины Владимир Зеленский потерял статус политика, которому больше всего доверяют украинцы. Это стало известно по итогам последнего социологического исследования Центра Разумкова.

На данный момент главе государства доверяет только 25,6% опрошенных. Это самый низкий результат за то время, как Зеленский занимает должность президента Украины, пишет УРА-Информ со ссылкой на результаты опроса.

В тоже время появился новый лидер. На первой строчке оказался спикер Верховной рады Дмитрий Разумков. Спикеру парламента доверяют 32% респондентов. Таким образом, именно глава парламенте является тем политиком, которому больше всех доверяют украинцы.

В тоже время стоит отметить, что Зеленскому не доверят 65,5 процентов граждан, а спикеру парламента – 53 процента.

Третье место в рейтинге доверия занимает 22 процента опрошенных. В тоже время ему не доверяет 70 процентов украинцев. Хуже ситуация у пятого президента Украины Петра Порошенко. Ему не доверяет 75,5 процента украинцы. При этом рейтинг доверия составляет – 19,5 процента.

Ранее Зеленский дал обещание украинцам, что в ближайшее время снимут карантинные ограничения.