Политика

Украинская телеведущая попала в базу «Миротворец»: кто она

Крестным отцом ребенка Марченко является президент РФ Владимир Путин

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Центр «Миротворец» внес в свою базу украинскую телеведущую, а также жену народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, Оксану Марченко. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на данные сайта центра «Миротворец«.

«Финансирование террористов и российских оккупантов. Отрицание российской агрессии. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины. Участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками», — сказано на сайте.

Также ведущей вменяют незаконную коммерческую деятельность на территории оккупированного РФ украинского Крыма. Помимо этого, Марченко приписывают участие в контрабандных перемещениях грузов и товаров на оккупированные российскими оккупантами и российско-террористическими бандформированиями территории Украины.

Ранее сообщалось, что прекращение вещания на телеканалах, которые связаны с лидером ОПЗЖ Виктором Медведчуком, 112, NewsOne и ZIK «повлияет на свободу слова в Украине. 

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