Общество Политика

Блокировка каналов Медведчука: в ООН выразили беспокойство

Серьезное беспокойство ООН вызвано возможным нарушением прав человека

Время чтения: 48 Секунд

Прекращение вещания на телеканалах, которые связаны с лидером ОПЗЖ Виктором Медведчуком, 112, NewsOne и ZIK «повлияет на свободу слова в Украине. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление мониторинговой миссии ООН по правам человека.

«Решение привело к немедленному аннулированию лицензий на вещание этих каналов и прекращение их речи. Управление ООН по правам человека обеспокоен тем, что это повлияет на свободу слова в Украине», — сказано в сообщении.

«Государства обязаны защищать и обеспечивать право на свободу выражения взглядов, включая право искать, получать и передавать разнообразную информацию и идеи», — отметили в мониторинговой миссии.

Известно, что серьезное беспокойство ООН вызвано возможным нарушением прав человека и свободы слова.

«Мы признаем противодействие дезинформации законной деятельностью государств, однако важно найти сбалансированный подход, чтобы избежать несоизмеримых ограничений права на свободу выражения взглядов», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что фракция «Голос» в Верховной Раде Украины призвала народных избранников лишить аккредитации в парламент журналистов телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, которые были закрыты второго февраля из-за проросссийской информполитики. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Госпереворот в Мьянме: в стране заблокированы соцсети

Соцсети добавили, что не поддерживают такое решение властей

«Нас давно хотят разделить», — Зеленский обратился к украинцам на русском языке

Президент разъяснил свое решение относительно блокировки некоторых телеканалов

Мечта Путина может осуществится: в СНБО рассказали об опасном плане главы Кремля

Президент России Владимир Путин мечтает о захвате Украины

В ОРДЛО отказавшихся вакцинироваться грозятся отправить на передовую

На данный момент на территории Луганской области известно о почти 30 случаях отказа

Вакцинация от COVID-19: из-за дефицита препарата власти могут отложить прививку переболевших

При условии ограниченного доступа к вакцине от коронавируса прививки тех, кто переболел, могут перенести

«Это наш долг»: Пушилин приглашает украинцев на «реабилитацию» в «ДНР»

Пушилин выразил своеобразное желание помочь русскоязычному населению украинских территорий

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap