Блокировка каналов Медведчука: в ООН выразили беспокойство

Серьезное беспокойство ООН вызвано возможным нарушением прав человека

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Прекращение вещания на телеканалах, которые связаны с лидером ОПЗЖ Виктором Медведчуком, 112, NewsOne и ZIK «повлияет на свободу слова в Украине. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление мониторинговой миссии ООН по правам человека.

«Решение привело к немедленному аннулированию лицензий на вещание этих каналов и прекращение их речи. Управление ООН по правам человека обеспокоен тем, что это повлияет на свободу слова в Украине», — сказано в сообщении.

«Государства обязаны защищать и обеспечивать право на свободу выражения взглядов, включая право искать, получать и передавать разнообразную информацию и идеи», — отметили в мониторинговой миссии.

Известно, что серьезное беспокойство ООН вызвано возможным нарушением прав человека и свободы слова.

«Мы признаем противодействие дезинформации законной деятельностью государств, однако важно найти сбалансированный подход, чтобы избежать несоизмеримых ограничений права на свободу выражения взглядов», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что фракция «Голос» в Верховной Раде Украины призвала народных избранников лишить аккредитации в парламент журналистов телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, которые были закрыты второго февраля из-за проросссийской информполитики.