Windows 10 — остерегайтесь двух проблемных обновлений

KB4598299 и KB4598301 просто не нужно устанавливать

Время чтения: 48 Секунд

Microsoft выпустила два новых патча для Windows 10. Оба могут вызывать проблемы на компьютерах пользователей.

Microsoft признала, что последние два обновления Windows 10 вызывают проблемы у некоторых пользователей. Люди, установившие патчи KB4598299 и KB4598301, сообщали об ошибках типа «синий экран смерти», а также о сбоях и зависаниях отдельных приложений. По умолчанию два новых обновления от Microsoft должны были решить проблемы в .NET Framework 3.5 и 4.8, но, как это обычно бывает с американской компанией, они также принесли новые проблемы, пишет УРА-Информ со ссылкой на Interia.

Среди приложений, которые столкнулись с проблемами, была Visual Studio — она ​​вызывает проблемы у программистов во время работы.

Microsoft уже знает обо всем этом и объявила, что тестирует новый патч внутри компании — он будет выпущен в ближайшие дни.

В настоящее время единственный способ избавиться от ошибок — это удалить исправления KB4598299 и KB4598301 и терпеливо ждать, пока американский производитель исправит проблему.

Ранее мы сообщали, что Windows 10 позволит запускать приложения для Android.