Общество Политика

Журналистов каналов Медведчука могут лишить аккредитации в Раду

В Верховной Раде Украины призвала народных избранников лишить аккредитации в парламент журналистов телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK

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Фракция «Голос» в Верховной Раде Украины призвала народных избранников лишить аккредитации в парламент журналистов телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, которые были закрыты второго февраля из-за проросссийской информполитики. Об этом депутат «Голоса» Роман Лозинский сообщил с трибуны парламента, передает УРА-Информ.

«Коллеги, вы слышали позавчера вонь в этом зале?… Это подгорало у пророссийских народных депутатов… Подгорало из-за того, что СНБО прикрыла помойки, которые занимались пропагандой, — ZIK, NewsOne и «112 Украина»…Я хочу подчеркнуть — «рашизм» не пройдет, также «рашизм» не должен проходить на третий этаж нашего парламента… До сих пор там работают журналисты, так называемые, которые борются за свободу слова… Именно поэтому подавляющее большинство народных депутатов с проукраинской позицией настаивает на том, чтобы так называемые журналисты с пророссийских каналов не работали в парламенте Украины», — отметил он.

Стоит отметить, что у трибуны парламента собрались депутаты таких фракций, как «Голос» и «Оппозиционная платформа — За життя». Между партиями и произошла словесная перепалка.

Ранее сообщалось, что лидер партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что фракция народных избранников ОПЗЖ не может объявить импичмент действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому. 

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