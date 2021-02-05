Политика

Импичмент Зеленскому: ОПЗЖ взяли неправильный ракурс

Для этого партии не хватит необходимого количества депутатов

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Лидер партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что фракция народных избранников ОПЗЖ не может объявить импичмент действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом он рассказал в интервью изданию «Медуза», передает УРА-Информ.

Политик отметил, что для начала процедуры импичмента, для начала в Верховной Раде Украины необходимо создать следственную комиссию из 150 депутатов. При этом, у ОПЗЖ нету такого количества народных избранников в парламенте.

«Скорее это их политическая позиция. Юридически никакой возможности сделать это мы не видим», — заявил Корниенко.

Ранее сообщалось, что у сайтов народного депутата Тараса Козака и Виктора Медведчука, которые попали под санкции, отобрали домены .ua. К ним относиться 112 Украина, NewsOne и ZIK. 

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