Импичмент Зеленскому: ОПЗЖ взяли неправильный ракурс

Для этого партии не хватит необходимого количества депутатов
Лидер партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что фракция народных избранников ОПЗЖ не может объявить импичмент действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом он рассказал в интервью изданию «Медуза», передает УРА-Информ.
Политик отметил, что для начала процедуры импичмента, для начала в Верховной Раде Украины необходимо создать следственную комиссию из 150 депутатов. При этом, у ОПЗЖ нету такого количества народных избранников в парламенте.
«Скорее это их политическая позиция. Юридически никакой возможности сделать это мы не видим», — заявил Корниенко.
Ранее сообщалось, что у сайтов народного депутата Тараса Козака и Виктора Медведчука, которые попали под санкции, отобрали домены .ua. К ним относиться 112 Украина, NewsOne и ZIK.