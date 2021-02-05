Работа АМКУ: Рада приняла очередной законопроект

В ноябре 2020 года комитет по вопросам экономического развития рекомендовал ВР принять законопроект по совершенствованию системы органов АМКУ

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Сегодня, пятого февраля, Верховная рада Украины приняла за основу и в целом законопроект №3132 об усовершенствовании системы органов Антимонопольного комитета. Об этом пишет УРА-Информ.

Стоит отметить, что свои голоса «за» отдали 245 народных депутатов.

Данным законопроектом предусматривается образовать в АМКУ Комиссию по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок. В ее состав должны входить не менее трех уполномоченных. Они будут назначены в порядке, который предусмотрен для назначения государственных уполномоченных АМКУ.

Еще в апреле 2020 года Верховная Рада Украины вернула на доработку комитету законопроект с последующим представлением на повторное второе чтение.

Ранее сообщалось, что лидер партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что фракция народных избранников ОПЗЖ не может объявить импичмент действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому.