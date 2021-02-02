Судный день в России: что происходит на заседании суда над Навальным

Навальный — единственный дважды условно осуждённый человек в России

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Московский городской суд России все еще рассматривает дело отравленного российского оппозиционера Алексея Навального. Федеральная служба России по исполнению наказаний просит заменить условный срок заключения оппозиционера в реальный. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на российские СМИ.

У здания суда в Москве, именно там, где проходит суд над российским оппозиционером, выставили усиленную охрану. ОМОН задерживает всех тех граждан, кто пытается устроить акцию протеста против режима под судом.

По данным «ОВД-Инфо», сотрудники уже задержали около 100 участников выступления протеста около здания суда.

Известно, что Алексея Навального привезли в автозаке и поместили в стеклянную кабину..

«Горжусь тобой», — выкрикнул Алексей Навальный своей жене, — Юлии Навальной. Скорее всего, он имел ввиду то, что она вышла ранее на протесты в его поддержку.

Также стоит отметить, что прокурор Екатерина Фокина в ходе заседания в Мосгорсуде поддержала ходатайство ФСИН и потребовала отправить Алексея Навального на 3,5 года в колонию общего режима.

Решение суда ожидается в 20:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что на дальнем востоке Российской Федерации 31 января люди уже вышли на митинги в поддержку отравленного российского оппозиционера Алексея Навального, которого недавно арестовали и незаконно судили.