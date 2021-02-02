Иран готов к переговорам по ядерному соглашению с США, но есть условие

Джо Байден говорил, что это возможно, если Иран будет придерживаться установленных им ограничений и откажется от расширенного обогащения урана

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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о том, что Вашингтон и Тегеран возможно смогут вернуться к переговорам по иранской ядерной программе при посредничестве главного дипломата ЕС Жозепа Борреля. Об этом пишет УРА-Информ.

Ирна, как отметил местный глава МИД, менее, чем за день может свернуть свою программу обогащения урана, однако, при этом, США должны отказаться от санкций, которые были введены при Трампе. В исламской республике готовы вернуться к международному ядерному соглашению 2015 года.

Стоит отметить. что ранее президент Ирана Хасан Рухани настаивал, что именно США должны сделать первый шаг, так как именно они первые вышли из соглашения.

Ранее сообщалось, что Верховный глава Ирана Али Хаменеи обнародовал на своем официальном сайте, а также в Twitter призыв к нападению на бывшего главу Белого Дома Дональда Трампа в отместку за убийство иранского генерала Касема Сулеймани, которое было совершено в прошлом году.