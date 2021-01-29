Политика

Байден вообще поставил крест на нем — эксперт о Порошенко

США не хотят иметь отношений с бывшим президентом

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Бывший президент Украины Петро Порошенко больше не является другом нового главы Белого дома Джо Байдена. Такое мнение выразил украинский политолог Михаил Погребинский.

Эксперт отметил, что новый американский президент не намерен иметь каких-то отношений с действующим народным депутатом. Погребинский предполагает, что команда Джо Байдена поставила крест на пятом президенте Украины, пишет УРА-Информ со ссылкой на НБН.

«Я очень сомневаюсь, что Байден будет вести какие-то переговоры с Порошенко. Полагаю, Байден вообще поставил крест на нем. По сути, его сейчас может раздражать любое упоминание об Украине. Безусловно, присутствует общепринятая двухпартийная установка, мол, необходимо поддерживать суверенитет, сдерживать Россию и все в таком духе. Такое в любом случае будет присутствовать», — заявил эксперт.

Политолог предполагает, что США не будут даже смотреть в сторону Порошенко, ведь они от него уже отвернулись. Погребинский заявляет, что это только вопрос времени, когда Порошенко придется ответить за все свои поступки.

Ранее мы сообщали, что Коломойский и Порошенко объединились против Зеленского.

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