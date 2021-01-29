Общество

Что ждет украинцев с первого февраля: важные изменения

В феврале снизится цена на газ

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Сегодня, пятница, 29 января. Это значить, что впереди последние выходные второго месяца зимы. А понедельник начнется с первого февраля. Именно с этого дня в Украине многое изменится.

Так именно в феврале месяце в Украине наконец-то должна начаться вакцинация от коронавируса. На данный момент точная дата неизвестна, но именно о феврале ранее говорили украинские чиновники, как предполагаемой дате старта вакцинации, пишет УРА-Информ.

Также в феврале по словам главы МОЗ может вернуться адаптивный карантин, то есть снова все регионы пуделять на зоны в зависимости от ситуации с распространением коронавируса.

С первого февраля цена на газ для украинцев изменится. Она должна снизиться и не превышать отметку в 6.99 гривен.

Также в феврале снова начнет свою работу министерство аграрной политики и продовольствия. Оно ранее существовало в Украине, но в сентябре 2019 года было ликвидировано.

Также по традиции именно в феврале месяце начинается регистрация на внешнее независимое тестирование – ВНО. Сама регистрация будет проходить с 1 февраля только до 5 марта.

Ранее синоптики рассказали, какую погоду ждать в феврале в Украине.

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