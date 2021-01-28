Технологии

Tesla как PS5: Маск подтвердил, что в авто можно играть в Cyberpunk

Очередные новинки от Илона Маска

Время чтения: 48 Секунд

Автомобили Tesla становятся чрезвычайно мощными игровыми машинами. Ночью была представлена ​​еще одна модель, которая будет иметь на борту сильные компоненты, обеспечивающие игровой процесс в самых сложных играх.

Tesla Model S Plaid получит возможность играть в самые требовательные игры — компания предоставит вычислительную мощность 10 терафлопс, что соответствует PlayStation 5, пишет УРА-Информ.

Tesla Arcade — это сборник игр, подготовленный для владельцев более новых моделей Tesla. Однако не стоит беспокоиться о безопасности — удобствами можно пользоваться, когда машина не работает. Согласно информации, благодаря использованию беспроводного контроллера играть можно будет с любого места в машине. В список входят не только мобильные игры (например, Fallout Shelter), классика Atari, но и новинки. В настоящее время Илон Маск подтвердил, что водители смогут играть в Cyberpunk.

Нет сомнений в том, что Tesla последовательно реализует свой план по предложению клиентам разнообразных развлечений. Раньше компания ориентировалась на более мелкие тайтлы, а 10 терафлопс откроют каталог возможностей.

Ранее мы сообщали, что Tesla попросили временно отозвать модели S и X из продажи.

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