Политика

Ермак заявил, что украинцам не стоит ждать глобальных изменений в правительстве

Шмыгаль работает над усилением правительства

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В украинском правительстве пока что не планируют изменения состава. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление руководитель Офиса президента Украины Андрея Ермака в интервью НВ.

«Правительство должно усиливаться, и Денис Анатольевич работает над этим. Но о каких-то глобальных изменениях речь не идет», – подчеркнул Ермак.

Ранее сообщалось, что появились первые кандидаты на должность премьер-министра Украины. Различные источники уже длительное время отправляют действующего главу Кабинета министров Дениса Шмыгаля в отставку.

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