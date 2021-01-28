Ермак заявил, что украинцам не стоит ждать глобальных изменений в правительстве

Шмыгаль работает над усилением правительства

Время чтения: 22 Секунд

В украинском правительстве пока что не планируют изменения состава. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление руководитель Офиса президента Украины Андрея Ермака в интервью НВ.

«Правительство должно усиливаться, и Денис Анатольевич работает над этим. Но о каких-то глобальных изменениях речь не идет», – подчеркнул Ермак.

Ранее сообщалось, что появились первые кандидаты на должность премьер-министра Украины. Различные источники уже длительное время отправляют действующего главу Кабинета министров Дениса Шмыгаля в отставку.