Политика

Навальный опять Путина загнал в ту же ловушку — Гордон

Журналист прокомментировал фильм российского оппозиционера

Время чтения: 47 Секунд

Расследование о дворце Владимира Путина оппозиционером Алексеем Навальным — это выдающееся событие. Такое мнение выразил украинский журналист Дмитрий Гордон.

Эксперт отметил, что в своем фильме Навальный доказал коррупцию Путина. Он также добавил, что фильм уже посмотрело более 93 миллионов человек, а это значит, что практически каждый человек, владеющий русским языком и способный нажать на кнопку, видел этот фильм, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

Гордон отметил, что Навальный использует весьма хитрую тактику, когда заявил о своем отравлении, а позже позвонил своим отравителям. Теперь же он использовал этот прием и на Путине.

«Сначала он дал Путину высказаться, чтобы ложь была виднее и явнее. Он опять Путина загнал в ту же ловушку. Путин и высказался, ждите продолжения. Он играет с Путиным по правилам, по которым он никогда не играл. И Навальный в тюрьме, а дело его живет», — заявил он.

Ранее Гордон отмечал, что Джо Байден может надавить на Путину, чтобы тот отдал Украине Донбасс и Крым.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Следующий день рождения Зеленский может отпраздновать в тюремной компании — эксперт

Спиридон Килинкаров дал свой прогноз

Если это произойдет, то Москва отдаст Украине все, что забрала — Гордон

Многое зависит от американского президента

На этой неделе решится судьба Шмыгаля: что известно

Глава Кабмина может потерять должность

Байден впервые позвонил Путину: президенты обсудили Украину

Одной из тем разговора глав государств было «урегулирование внутриукраинской ситуации»

«Россия спасла ДНР», — Гиркин

В 2014-экс- помощник президента РФ Владимира Путина и куратор по «ЛДНР» Владислав Сурков якобы вынудил Гиркина передать командование «ДНР» Александру Захарченко

Закон о референдуме: «за» проголосовали 255 нардепов

Фракции «Оппозиционная платформа «За жизнь», «Европейская солидарность», «Батьківщина», «Голос» и группа «За майбутнє» не отдали ни одного голоса

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap