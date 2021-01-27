Навальный опять Путина загнал в ту же ловушку — Гордон

Журналист прокомментировал фильм российского оппозиционера

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Расследование о дворце Владимира Путина оппозиционером Алексеем Навальным — это выдающееся событие. Такое мнение выразил украинский журналист Дмитрий Гордон.

Эксперт отметил, что в своем фильме Навальный доказал коррупцию Путина. Он также добавил, что фильм уже посмотрело более 93 миллионов человек, а это значит, что практически каждый человек, владеющий русским языком и способный нажать на кнопку, видел этот фильм, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

Гордон отметил, что Навальный использует весьма хитрую тактику, когда заявил о своем отравлении, а позже позвонил своим отравителям. Теперь же он использовал этот прием и на Путине.

«Сначала он дал Путину высказаться, чтобы ложь была виднее и явнее. Он опять Путина загнал в ту же ловушку. Путин и высказался, ждите продолжения. Он играет с Путиным по правилам, по которым он никогда не играл. И Навальный в тюрьме, а дело его живет», — заявил он.

Ранее Гордон отмечал, что Джо Байден может надавить на Путину, чтобы тот отдал Украине Донбасс и Крым.