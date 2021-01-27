Общество

Новые ограничения в Европе: в Словакии запрещено покидать дом

Однако есть несколько исключений

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С среды в Словакии запретят выходить из дома без отрицательного сертификата теста на коронавирус. Однако есть несколько исключений.

Без текущего теста можно пойти в ближайший магазин или аптеку. Или можно пойти к своему врачу для вакцинации или теста на COVID-19, пишет УРА-Информ со ссылкой на местные СМИ.

Запрет не распространяется на прогулки с ребенком до трех лет или с собакой в ​​пределах километра от места проживания. Людям, которые заразились COVID-19 в течение последних трех месяцев или принимали вторую дозу вакцины за последние две недели, также не нужно проходить тест.

Словацкая полиция объявила об усилении контроля. По дороге на работу, на почту или в банк не понадобится отрицательный сертификат. Люди, которые ходят пешком и занимаются спортом на открытом воздухе, также должны иметь отрицательный результат теста на коронавирус, за исключением детей до 15 лет и пожилых людей старше 65 лет.

До 2 февраля правила будут действовать на всей территории страны, а в округах с наибольшим процентом заражений запрет будет продлен на пять дней.

Ранее мы сообщали об ужесточении карантина во Франции, страна ввела комендантский час.

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