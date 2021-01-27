Технологии

Google Chrome с новой функцией: что ждет пользователей

Очередные обновления от американской команды

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Google готовит новую функцию для браузера Chrome, которая должна повысить комфорт пользователей во время виртуальных встреч. Все связано с уведомлениями.

Google в очередной раз улучшает браузер Chrome. В этом случае американская компания решила позаботиться о функциональности, связанной с виртуальными конференциями и встречами. В новой версии Chrome не будут отображаться экранные уведомления — те, которые приходят непосредственно пользователю. Это означает, что когда вы показываете свой экран другим людям, вам не нужно беспокоиться о том, что на экране появится странная или неловкая информация, пишет УРА-Информ со ссылкой на Interia.

Конечно, браузер позволяет отключать уведомления, но в случае большого количества встреч постоянно включать и выключать уведомления может быть проблематично. После завершения демонстрации экрана Chrome автоматически возобновит все отключенные уведомления и отобразит их пользователю в удобное время.

Игнорирование уведомлений распространяется не только на решения Google, такие как Gmail или Google Chat, но и на третьи стороны. Эта функция доступна всем — независимо от подписки на Google Workspace.

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