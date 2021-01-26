Империя Путина полностью коррумпированная и продажная — эксперт

Лев Шлосберг о ситуации с расследованием Навального

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Спецслужбы помогли оппозиционеру Алексею Навальному провести расследование по поводу дворца президента России Владимира Путина. Такое мнение выразил российский политик и правозащитник Лев Шлосберг.

Он поделился своим мнением о том, как оппозиционеру удалось узнать так много секретных фактов. Он отметил, что везде есть люди, которые что-то слышат или знают. Он считает, что расследование готовилось много месяцев, в нем участвовало много людей. Эксперт предполагает, что Навальынй и его команда не скрывает, что она покупает закрытые данные у тех людей, кто готов ими торговать, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

Эксперт добавляет, что империя Путине не политическая, а продажная.

«Это показывает, что империя Путина не является политической империей. Эта империя полностью коррумпированная и продажная, и если этим людям платят другие заказчики, то они работают на других заказчиков. Там нет никакой идеологической основы. Я бы сказал, это сливы не обыкновенные, а возмездные, это за деньги», — заявил эксперт.

Лев Шлосберг добавляет, что если Путин найдет всех, кто сливает информацию и накажет их, то он останется фактически без империи.

Ранее мы сообщали, что Путин понимает, что его подставили.