Кто вообще сюда приедет? — жители ОРДО отреагировали на новую инициативу «властей»

Никто учиться в ОРДО не поедет, считают местные жители

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Жители ОРДО отреагировал на очередную инициативу местных «властей». Отметим, что в «республике» решили заманивать украинских студентов учебой в «ДНР» тем, что там можно учиться на русском языке.

Местные жители негативно отреагировали на такие заявление «чиновников». Они считают, что никто в ОРДО учиться не поедет. Об этом дончане пишут в социальных сетях, передает УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Какой д*ун из Украины сюда учиться поедет», — возмущенно пишет местный житель.

«Поехать из Украины учиться в никем непризнанную республику?» — задал риторический вопрос другой автор.

В тоже время местные жители отмечают, что наоборот студенты массово покидают ОРДО, чтобы учиться в украинских ВУЗах. Там для них предусмотрены льготные условия.

«Для тех, кто из „ДНР»/»ЛНР“ поступают в Украинские университеты, есть льготы «, 0 отмечает один из участников дискуссии.

Ранее мы сообщали о новых штрафах в ОРДО, могут посадить даже на 15 суток.