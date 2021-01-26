Путин, как выходец из спецслужб понимает, что его подставили свои — эксперт

Эксперт о скандальном расследовании Навального

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Вполне вероятно, что информацию о дворце Владимира Путина могло слить ближайшее окружение президента Российской Федерации. Такое мнение выразил Политтехнолог и журналист Тарас Березовец.

Эксперт отмечает, что в расследовании оппозиционера Алексея Навального фигурирует большое количество людей, при этом большой акцент делается на президента «Роснефти» Игоря Сечина и президента «Транснефти» Николай Токарева, которые финансируют строительство дворца. В тоже время многие задаются вопросом не является ли это видео заказным, борьба идет в самом окружении Путина, ведь супер-секретный объект люди Навального снимают с дронов, при этом ФСО и ФСБ ничего не делает, пишет УРА-Информ со ссылкой на канал журналиста.

Березовец считает, что если Путин узнает, что его предали близкие люди, может устроить чистки.

«Тогда Путин может устроить очень жестокую чистку собственного окружения, должны полететь головы генералов ФСО, ФСБ, которые прошляпили. Путин, как выходец из спецслужб понимает, что его подставили свои», — отметил эксперт.

Ранее другой эксперт отмечал, что Путин сейчас демонстрирует все более истерическую реакцию.