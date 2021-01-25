Президент Польши призвал ЕС усилить санкции против России: всему виной Навальный

Президент Польши считает, что в данном случае стоит напомнить РФ, что следует выполнять нормы международного права

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Президент польского государства Анджей Дуда призвал Европейский Союз ужесточить санкции касательно Российской Федерации из-за ареста оппозиционера Алексея Навального и действий силовиков во время митинга, который проходил 23 января. Об этом он рассказал в интервью Financial Times, передает УРА-Информ.

Президент Польши считает, что в данном случае стоит напомнить РФ, что следует выполнять нормы международного права.

«Единственный способ сделать это без винтовок, пушек и бомб — при помощи санкций. Поэтому мы готовы помочь достичь консенсуса по этому вопросу», — отметил Дуда.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, по мнению Дуды, должен пересмотреть свои намерения относительно предстоящего визита в Российскую Федерацию в следующем месяце.

Ранее сообщалось, что российский оппозиционер и блогер Алексей Навальный вернулся в РФ после пребывания на лечение в немецкой клинике Шарите. Там он лечился от отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок» Самолёт с Навальным совершил посадку в московском аэропорту Шереметьево, хотя планировалось, что он сядет во Внуково. Навальный был тут же арестован правоохранителями.