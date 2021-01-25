Экономика

Коломойский теряет почти 250 АЗС: ПриватБанк выиграл дело

Еще в 2016 году 15 компаний, которые связаны с бывшим владельцем ПриватБанка Игорем Коломойским, заключили с банком договоры финансового лизинга

Время чтения: 54 Секунд

Государственный банк Приватбанк получил право на возврат 247 автозаправочных станций так называемой группы «Приват», которые принадлежали олигарху Игорю Коломойскому. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на Finbalance.

Так, стало известно, что 14 января 2021 года Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу государственного учреждения Приватбанка и отменил постановление Хозяйственного суда города Киев, а также постановление Северного апелляционного хозяйственного суда, которым было удовлетворено ходатайство 38 компаний. Все они были связаны с группой «Приват». Также в рамках обеспечения их иска Приватбанку было запрещено совершать любые действия по возврату и истребовании 247 АЗС, которые были переданы в лизинг.

Стоит напомнить, что еще в 2016 году 15 компаний, которые связаны с бывшим владельцем ПриватБанка Игорем Коломойским, заключили с банком договоры финансового лизинга. Тогда они получили от Приватбанка 247 АЗС.

В дальнейшем эти компании были переданы в аренду для 38 компаний-операторов. Они в данном деле и являются истцами.

Ранее сообщалось, что девелоперская компания K&D Group имеет намерения выкупить небоскреб 55 Public Square в Кливленде, что в США у холдинга Optima Ventures за $17 млн. Небоскреб связан с олигархами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Начались работы по возобновлению строительства Северного потока-2

С 22 января российский корабль «Фортуна» находился в районе продолжения строительства газопровода

Что делать переселенцам, если закончился срок платежных карт: в Ощадбанке дали ответ

Не все банки успели настроить свои банкоматы и POS-терминалы

Подорожание электроэнергии в Украине: правительство готовиться выплатить 1,4 млрд грн

Материальные средства из правительства направят на выплату компенсаций за потребленную электроэнергию

Продажа земли иностранцам: в Минагро назвали сроки

Иностранные инвесторы очень осторожно смотрят в направлении Украины

В ОРЛО поднимают цены за коммуналку: что ждет местных жителей

Тарифы с февраля поднимут в «республике» на 20 процентов

Кто в Украине зарабатывает больше всех: Центр занятости дал ответ

Как ни странно, в списке топовых профессий вовсе не те, о которых вы могли бы подумать

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap